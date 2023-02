Entro il 2035 stop alla vendita di auto a benzina e diesel | l’ordine dell’Europarlamento

(Di martedì 14 febbraio 2023) Bruxelles –dinell’Ue dal. Il Parlamento europeo ha approvato in plenaria a Strasburgo l’accordo raggiunto con il Consiglio sulla revisione delle norme sulle emissioni di anidride carbonica per lee i furgoni nuovi, con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astenuti. La nuova legislazione apre la stradaneutralità carbonica per levetture e i veicoli commerciali leggeri nel: l’obiettivo riguarda l’intero parco veicoli dell’Ue e mira a ridurre del 100% le emissioni di Co2 dellevetture e dei furgoni nuovi rispetto al 2021. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono fissati al 55% per le ...

leggi anche Bonus colonnine: via libera allo sconto 80% per le auto elettriche Lo stop Ue ai veicoli inquinantiilil 2025 la Commissione europea dovrà presentare una metodologia per ......zero per gli autobus urbaniil 2030 e alla riduzione del 90% delle emissioni dei camion... 45% di riduzione delle emissioni dal 2030; 65% di riduzione delle emissioni dal; riduzione ...

Entro il 2030, le emissioni dovranno pertanto essere ridotte per le auto del 55% rispetto ai livelli del 2021, e per i furgoni del 50%; si conferma, inoltre, che dall'inizio del 2035 tutte le auto ...Ford taglierà quasi 4 mila posti di lavoro in tutta Europa, di cui 1.300 nel Regno Unito, nei prossimi tre anni. Ecco perché ...