Elmas è la testimonianza più evidente dell’efficacia del metodo di Spalletti Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 febbraio 2023)è diventato lapiùdeldi, scrive Maurizio Nicita sulladello Sport. Il macedone del Napoli è già a quota 6 gol, l’ultimo lo ha segnato contro la Cremonese, domenica. Eppure è un jolly, non parte quasi mai titolare. Nicita scrive: “Certi salti di qualità li fai nella testa, prima che nella tecnica e nei gol. Ed Eljifquesto step lo ha fatto in questa stagione, avvertendo addosso la fiducia dell’allenatore, oltre i minuti reali passati in campo e le partite disputate da titolare, che in campionato sono soltanto sei. Come sei sono le reti segnate dal ventitreenne nord macedone, quelle che aveva sommato nei primi tre campionati disputati in Italia. Titolare nella testa ...