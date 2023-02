Elezioni regionali | perché Meloni può gioire e cosa deve temere

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ieri, il centrodestra non è che ha vinto, ha stravinto, per di più contro tutte quante le previsioni. La Lega di Salvini in Lombardia si è portata a casa il 22% dei voti: al 16% della Lega va infatti aggiunto il 6% della lista di Fontana che non è esattamente un leghista dell’ultima ora. Insomma, il centrodestra vince, Salvini non crolla, Forza Italia resiste, Fratelli d’Italia trionfa, ma c’è chi attribuisce i motivi di questa vittoria alla mancanza di una vera opposizione. Ma li mortacci…! Se la sinistra è divisa, saranno cavoli loro no? Ci avete riempito la testa con la lagna dei 100 giorni disastrosi del governo, dell’Italia che è isolata in Europa e, ora che il centrodestra ha vinto in Lazio e Lombardia, si cerca di dare per scontato quello che fino a ieri non era. Evidentemente, in questi primi 100 giorni il governo non ha fatto così orrore ai laziali e ai ...