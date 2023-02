Elezioni regionali nel Lazio | la classifica dei più votati in provincia di Roma

(Di martedì 14 febbraio 2023)– La coalizione di centrodestra vince lesia inche in Lombardia, confermandosi la più votata anche a. Francesco Rocca trionfa con 607.294 voti (il 50,27% delle preferenze), seguito da D’Amato con 434.626 voti (il 35,98% delle preferenze), Bianchi con 141.876 voti (il 11,74% delle preferenze), Sonia Pecorilli con 12.505 voti (pari al 1,04% delle preferenze). Ultima Rosa Rinaldi, che conquista 11.825 voti (appena il 0,98% delle preferenze). Di seguito l’elenco dei candidati più, lista per lista. I piùCoalizione centrodestra Fratelli d’Italia (361.300 voti, 34,30%)Righini Giancarlo (21.030 voti) Grasselli Micol (19.570 voti) Maseli Massimiliano (12.048 voti) Lega Salvini Premier (70.579 ...

Domenica e lunedì l'allarme è suonato forte e chiaro: la disaffezione degli italiani verso la politica cresce ancora e si manifesta con forza drammatica inche riguardano l'amministrazione ...L'ondata del centrodestra, che ha trionfato alle ultimesia in Lombardia che in Lazio, non ha travolto Milano. Anzi, il capoluogo lombardo è andato in controtendeza premiando il Partito Democratico, primo partito in città ( LO SPECIALE ...

Lo sfogo: "E' mancato un partito alle spalle" Dovevano essere le elezioni dei civici e invece sono state quelle ... Ora, però, Pregliasco assicura: "Ritorno a lavorare". La Regione Lombardia riuscirà ...Nel Lazio ha votato il 37,2% del corpo elettorale, il dato più basso mai registrato alle elezioni regionali, inferiore anche al 60,89 per cento del 2010. Una triste realtà che vede un distacco enorme ...