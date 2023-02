Elezioni regionali nel Lazio | la classifica dei più votati in provincia di Latina

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma – La coalizione di centrodestra dilaga nelladi, che dunque si conferma una roccaforte, mentre crollano centrosinistra e M5S. Francesco Rocca trionfa con 122.100 voti (il 67,51 delle preferenze), seguito da Alessio D’Amato con 41.050 voti (il 22,70 delle preferenze), Bianchi con il 15.785 (l’8,73% delle preferenze), Sonia Pecorilli non va oltre i 1203 voti (pari allo 0,68% delle preferenze). Ultima Rosa Rinaldi, che conquista 697 voti (appena lo 0,39 delle preferenze). Di seguito l’elenco dei candidati più, lista per lista. Coalizione di centrodestra Fratelli d’Italia (55.034 voti, 32,56%) Enrico Tiero (15.630 voti); Elena Palazzo (9.089 voti); Vittorio Sambucci (7.906 voti); Forza Italia (34.580 voti, 20,46%) Cosmo Mitrano (12.087); Stefania Stravato (7.505 voti); Giuseppe Schiboni (7.347 voti); Lega ...

Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, ha commentato la sconfitta alle, in diretta a La7, leggendo la debacle dal punto di vista della cosiddetta Opa fallita dal M5s e dal Terzo Polo. Forse, non il modo migliore per poter costruire una nuova ...'Il governo esce piu' forte da queste: il voto degli elettori fa giustizia dei tentativi di dividere la nostra coalizione che e' unita da 29 anni e che ancora una volta e' premiata dal voto degli italiani che non si sono fatti ...

Dopo Letizia Moratti e Fabrizio Pregliasco, c'è un altro grande escluso dalla giunta regionale lombarda a queste ultime elezioni del 2023. Si tratta di Giulio Gallera, nome di Forza Italia e arcinoto ...Fanalino di coda Mantova con il 36,7%. È il dato più basso nella storia delle elezioni regionali dopo il precedente record negativo del 2010 con il 64,6% di votanti.