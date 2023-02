Elezioni regionali nel Lazio | la classifica dei più votati in provincia di Frosinone

... Il Pd tiene a Milano ma perde quota a Roma: l'effetto Sala - Gualtieri sulleTutti i risultati dellein Lombardia e nel Lazio La moquette prima di tutto. Via il rosso ...Si può scegliere di non votare per disinteresse, ma anche per indicare al mercato della politica che c'è una domanda non soddisfatta dall'attuale offerta partitica. Il voto alledi Lazio e Lombardia ha stabilito la vittoria delle destre, certo, ma il crollo dell'affluenza indica un enorme spazio per nuove forze politiche o per una riconfigurazione di quelle ...

Elezioni regionali, da Meloni a Conte: chi vince e chi perde Il Sole 24 ORE

Elezioni regionali, dall'astensione alla destra di governo fino alla crisi del Pd: le cinque lezioni della tor ilmessaggero.it

Elezioni regionali, il (non) voto dei giovani. Gigliuto: «Astenuti o di sinistra, ma c'è un effetto Meloni» Open

L'Unione di Centro, che si era candidata nella coalizione che sosteneva Francesco Rocca, è riuscita a ottenere un seggio nel Consiglio Regionale del Lazio, con l'elezione Nazareno Neri. Marco De ...Le elezioni regionali hanno decretato il trionfo del centrodestra con Francesco Rocca eletto presidente nel Lazio e Attilio Fontana confermato in Lombardia. Una debacle per il centrosinistra e per il ...