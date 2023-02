Elezioni regionali | Meloni punta a riorganizzare il centrodestra Che cos’è «l’operazione Valchiria» che incombe su Forza Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Con ledi Lazio e Lombardia Giorgiasembra voler chiudere i conti con Silvio Berlusconi. Il voto che ha scelto Francesco Rocca a Roma e di nuovo Attilio Fontana a Milano, ha senza dubbio premiato Fratelli d’. Ma al di là dei festeggiamenti per un test elettorale «che rafil governo e consolida la compattezza del», come dice, la cerchia più ristretta della premier parla della necessità di «accelerare una riflessione sulla riorganizzazione dell’alleanza». Il risultato elettorale, scrive la Repubblica, sembra dare ulterioreal piano della premier di emarginare i seguaci di Arcore dando spazio al dialogo esclusivo con Antonio Tajani. Sono passate poche ore da quando l’avvocatura di Stato ha ...

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Setafano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, commentando su Radio 24 i risultati dellein Lazio e Lombardia. Quanto ...Domenica e lunedì l'allarme è suonato forte e chiaro: la disaffezione degli italiani verso la politica cresce ancora e si manifesta con forza drammatica inche riguardano l'amministrazione ...

(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2023 "Abbiamo perso. Quello regionale è un voto difficilissimo per noi. Le preferenze pesano e noi invece dipendiamo da un voto di opinione. La peggiore condizione ...È un danno per la nostra democrazia". Così la candidata alle elezioni regionali in Lombardia Letizia Moratti commentando il risultato della consultazione elettorale. Fb Moratti (Alexander Jakhnagiev) ...