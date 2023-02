Elezioni regionali Lombardia | eletti Alparone | Pase e Palestra

(Di martedì 14 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La vittoria del centrodestra alleè certificata dai numeri definitivi, che vedono il governatore uscente Attilio Fontana conquistare il 54,67% delle preferenze, con 1.774.477 voti a suo favore. Sul fronte del centrosinistra del centrosinistra, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra, Pierfrancesco Majorino, ha raggiunto il 33,93%, con 1.101.417 voti. Terza Letizia Moratti, candidata civica per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Così il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in conferenza stampa per commentare lein Lombardia e Lazio.E' l'analisi del risultato dellefatta da Antonio Tajani (Fi), vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato dal Messaggero. Per quanto riguarda Forza Italia, aggiunge Tajani, '...

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio Corriere della Sera

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Elezioni regionali 2023, un voto per il governo. Meloni: “Esecutivo rafforzato” Il Tempo

Elezioni regionali. Affluenza al 37,2%, il dato più basso mai registrato nel Lazio Consiglio Regionale del Lazio

Elezioni regionali: i risultati in diretta. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

Salvini: "Basta con i superstipendi" Forte del risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, Matteo Salvini torna a parlare ai microfoni di Telelombardia e 7Gold, due emittenti locali della ...di Gionata Borin I dati sull’affluenza alle urne di queste elezioni regionali parlano chiaro: il primo partito resta quello dell’astensionismo; segno di una continua sfiducia dei cittadini nei confron ...