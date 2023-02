Elezioni regionali Lazio e Lombardia | Calenda | “Elettori non hanno sempre ragione”

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Glidecidono ma non. Altrimenti non saremmo messi così”. Così Carloin un post su Twitter parlando dei risultati delle2023. “Avete tutti scritto che la Moratti era la candidata perfetta per la. Ilcon un ottimo candidato e coalizione è andato peggio. Sono trent’anni che votiamo e siamo scontenti di chi votiamo. Sostengo dache votiamo per ragioni sbagliate: appartenenza e moda”, scrive. “E basta guardare l’astensione per capirlo. È laper cui abbiamo fondato Azione. Se stamattina volete sostenere che il voto a Fontana è basato sui risultati del buon governo, fatelo. Gli...

