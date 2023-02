Elezioni Regionali Lazio 2023 | chi sono i consiglieri eletti | elenco completo | ecco il nuovo Consiglio Regionale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023), chi? Dopo il voto del 12 e 13 febbraioalledelche ha portato all’elezione di Francesco Rocca per il centrodestra c’è attesa per conoscere la composizione deldel. Cinquanta i seggi da assegnare sulla base del risultato elettorale uscito dalle urne (qui la legge elettorale e come funziona la ripartizione dei seggi). Chi comporrà dunque il? Quali saranno i partiti e iche formeranno la maggioranza e la minoranza? Articolo in aggiornamento, ...