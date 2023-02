Elezioni regionali in Lazio e Lombardia | i risultati definitivi

Governo, la spinta di Fdi per rafforzarsi all'interno della coalizione Lein Lombardia e Lazio hanno emesso un verdetto chiaro , il centrodestra è maggioranza in Italia e a trainare la coalizione c'è Fdi , il partito guidato dalla premier Meloni . Ogni ..., D'Amato sul M5S: 'Nel Lazio sono i veri sconfitti' D'Amato, nel parlare sul Movimento Cinque Stelle ha affermato : 'Nel Lazio i veri sconfitti sono quelli del M5S che rischiano di andare ...

Anche se la coalizione che guiderà la Regione Lombardia nei prossimi cinque anni non cambierà, rispetto a quella uscente, dopo la schiacciante vittoria di Attilio Fontana riconfermato governatore, all ...Così a urne ancora aperte per le elezioni regionali a Giorgia Meloni non resta che trincerarsi dietro a un silenzio tombale, aiutata da una provvidenziale influenza che cancella tutti gli eventi in ...