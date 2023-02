Elezioni | Moratti insegna | i voti della Ztl non bastano

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Zuppa di Porro. Non ci vogliono stare. Basta leggere i loro titoli. Questa volta il tema è l’astensione che gioca con un doppio ruolo: 1 sono istituzioni delegittimate 2 la sinistra non ha votato.non entra in consiglio regionale. Per il resto ancora commenti su Berlusca e Kiev, difeso da Borgonovo: quando la corte non lo controlla ritornano i superpoteri, dice. Sansonetti pretende scusa dagli ucraini, mah mi sembra un po’ troppo. L’economia italiana per il secondo anno meglio di quella Francese e Tedesca. #rassegnastampa14feb L'articolo proviene da Nicola Porro.