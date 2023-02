Elezioni Lombardia | M5S da 13 a 3 eletti | Pd cresce e Moratti supera Terzo Polo

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Di poco, mail Pd in: a Palazzo Pirelli il gruppo passerà dai 15 consiglierinel 2018 a 17, a cui si aggiunge di diritto il secondo candidato alla presidenza più votato, ovvero Pierfrancesco Majorino. Sostenuto anche da Avs e M5S, il candidato di centrosinistra ha fatto leggermente meglio di Giorgio Gori cinque anni fa: allora il sindaco di Bergamo aveva sfiorato il 30% (29,1%), Majorino lo, fermandosi al 33,93%. Più staccata, con il 9,87% delle preferenze, Letizia, candidata sostenuta anche da Azione e Italia Viva. La lista del, tuttavia, non le è stata molto da traino, ottenendo appena il 4,25% dei voti (la listaha fatto il 5,3%). E così saranno solo tre i consiglieri ...

Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando il risultato delleRegionali ine Lazio. 'E' anche un test buono per il governo. Abbiamo bisogno di stabilità ...regionali 2023: i risultati definitivi RisultatiLazio - RisultatiLazio : vince Francesco Rocca: Abbonati per leggere anche Leggi anche Muccino - ...

Elezioni Lombardia, Vittorio Sgarbi provoca Letizia Moratti e Terzo Polo Il Tempo

Elezioni regionali, il (non) voto dei giovani. Gigliuto: «Astenuti o di sinistra, ma c'è un effetto Meloni» Open

Elezioni regionali: i risultati. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

Elezioni regionali 2023, i risultati definitivi in Lazio e Lombardia la Repubblica

Elezioni regionali Lombardia e Lazio, ecco i nuovi rapporti di forza Sky Tg24

(Adnkronos) – Di poco, ma cresce il Pd in Lombardia: a Palazzo Pirelli il gruppo passerà dai 15 consiglieri eletti nel 2018 a 17, a cui si aggiunge di diritto il secondo candidato alla presidenza più ...Nella regione Lombardia tra coloro che hanno diritto al voto si sono recati alle urne solo il 41,7%, quasi 30 punti in meno rispetto alle elezioni regionali del 2018. In maniera sincronica anche nel ...