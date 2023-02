Elena Ceste | cosa sappiamo dopo anni dalla scomparsa

Era il 24 gennaio del 2014, una giornata come tante per la maggior parte degli abitanti di Costigliole d'Asti. Ma proprio quel giorno una terribile scoperta sconvolse la comunità:, 37 anni e quattro figli, era scomparsa. Il suo corpo, senza vita, venne ritrovato giorni dopo, e il marito Michele Buoninconti fu accusato di omicidio e condannato a trent'anni di ...In un canale di scolo vicino al fiume Tanaro, a pochi passi dai binari della ferrovia in disuso, si è concluso il giallo della scomparsa di, moglie e madre di quattro figli, sparita nel nulla in una fredda mattina di inverno. C'era nebbia e aveva nevicato quel 24 gennaio 2014, quando sulla casalinga … Leggi ...

