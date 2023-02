Edoardo Tavassi mette in dubbio la sincerità di Martina verso Daniele al GF Vip

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tra gli argomenti particolarmente discussi in queste ore al Grande Fratello Vip c’è, sicuramente, il rapporto traNasoni eDal Moro. I due ragazzi si sono ritrovati dopo diversi anni all’interno della casa più spiata d’Italia ed hanno avuto modo di confrontarsi su diverse cose inerenti il loro rapporto. La situazione, però, è degenerata e da qualche giorno i due sono arrivati ai ferri corti. Dopo al messa in onda della puntata di ieri sera, i concorrenti hanno commentato quanto accaduto e, specieha mostrato il suo disappunto nei riguardi di. I dubbi disuNasoni al GF Vip Il rapporto traNasoni eDal Moro sembra irrimediabilmente ...

L'ex amato gieffino ha colto l'occasione anche per dire la sua sul comportamento ambiguo assunto nella Casa da alcuni suoi ormai ex compagni di avventura come: Leggi anche L'ira di ...approfondimento Gossip, tutti i video Dopo il verdetto del ballottaggio, Alfonso Signorini ha annunciato i concorrenti immuni al televoto, ovvero Micol Incorvaia , Davide Donadei ed

La madre di Edoardo Tavassi rimprovera Romita: Dovrebbe chiedere scusa, sta mostrando il peggio Fanpage.it

GF VIP 7: allarme rosso per Edoardo Tavassi | Alfonso Signorini vuole vederci chiaro NewsCinema Magazine

Gf Vip 7, i dubbi di Edoardo Tavassi su Martina Nasoni Isa e Chia

Micol Incorvaia e la sua storia con Edoardo Tavassi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Emanuela Fuin: età, marito, figli e lavoro della madre di Edoardo e Guendalina Tavassi Tag24

Negli ultimi tempi ha avuto diversi diverbi con Edoardo e Tavassi, i quali, feriti dalle parole del VIP, non hanno tardato a manifestare tutto il loro risentimento. In veranda, i Donnavassi commentano ...Dopo il verdetto del ballottaggio, Alfonso Signorini ha annunciato i concorrenti immuni al televoto, ovvero Micol Incorvaia, Davide Donadei ed Edoardo Tavassi. Con loro anche Daniele Dal Moro e Giaele ...