Editoria | Mattarella | attività giornalistica non può subire vessazioni o intimidazioni' **

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Il Congresso della Federazione nazionale della Stampa pone al centro dei suoi lavori lo stretto rapporto che connette l'esercizio della democrazia da parte dei cittadini della Repubblica con la libertà di informazione. Corrisponde alla consapevolezza del sindacato dei giornalisti del ruolo delicato a cui la professione deve assolvere". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso. "È indispensabile, per poter praticare in autonomia e libertà il mestiere di giornalista, che ciascuno dei protagonisti sulla scena spenda sino in fondo le proprie energie. L'professionale dei giornalisti non può essere soggetta ao violazioni della loro libertà. Ne va di quella di tutti", ...

Il sistema dell'e dell'informazione è prezioso per il progresso della società italiana". "La libertà e l'autonomia professionale di ciascun giornalista " ha evidenziato" trovano ...... non possono prescindere dalla legge Gonella" ammonisce il presidente Sergio, nel ... Il sottosegretario di Stato della presidenza del consiglio dei ministri con delega all', Alberto ...

**Editoria: Mattarella, ‘informazione libera diritto dei cittadini’** Il Sannio Quotidiano

Editoria: Mattarella, digitalizzazione non porti a impoverimento ... Borsa Italiana

Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del congresso ... Quirinale

Mattarella alla Federazione nazionale della stampa: “Favorire il pluralismo informativo” Agenzia Nova

Cattura Messina Denaro, Mattarella “Supremazia della legge sulla ... siciliareport.it

Il sistema dell’editoria e dell’informazione è prezioso per il progresso della società italiana”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al segretario ..."Creare e garantire le condizioni per una stampa indipendente è compito che interpella le istituzioni, la società civile nelle sue diverse articolazioni, l'industria dei media, la coscienza profession ...