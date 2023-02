E' ufficiale | la Spal esonera De Rossi

E'l'esonero di Daniele De Rossi dalla. La società ferrarese comunica che il tecnico "è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra" e con lui, dai rispettivi ruoli, ......dell'atteso esonero di Daniele De Rossi che come suggerivano i rumors degli ultimi giorni è stato sollevato dall'incarico in viaa seguito dei risultati incassati dalla. Reduce da ...

Spal, ora è ufficiale: De Rossi esonerato La Gazzetta dello Sport

UFFICIALE: SPAL, esonerato Daniele De Rossi e tutto il suo staff TUTTO mercato WEB

Ufficiale, Daniele De Rossi viene esonerato dalla Spal. Al suo posto pronto Massimo Oddo ilmessaggero.it

Ufficiale, la Spal esonera Daniele De Rossi Calcio e Finanza

Ufficiale: De Rossi esonerato dalla Spal » LaRoma24.it – Tutte le News, Notizie, Approfondimenti Live sulla As Roma LAROMA24

E’ ufficiale l’esonero di Daniele De Rossi dalla Spal. La società ferrarese comunica che il tecnico «è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra» e con lui, dai rispettivi ...ecco arrivare l’ufficialità dell’atteso esonero di Daniele De Rossi che – come suggerivano i rumors degli ultimi giorni – è stato sollevato dall’incarico in via ufficiale a seguito dei risultati ...