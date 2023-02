'Ma sarei molto cauto nel suonare le campane adel M5s. Al ...'ex vicepresidente della regione ha anche detto che, a suo ... I cinque stelle sono i veri sconfitti', ha detto'ex...... in tutta questa questione, c'è anche Massimo Mattei,'ex ... in tutta questa questione, c'è anche Massimo Mattei,'exdi ... il dirigente Mps,in circostanze misteriose, volato giù ...

Morto a 91 anni Carlo Crescimbeni Ex assessore e impresario edile il Resto del Carlino

È morto l’assessore Geppino Pupella, grande lutto a Monreale MonrealeLive

Wainer Vitali morto, addio allo storico negoziante di Forlì il Resto del Carlino

Morto l'ex assessore regionale Carlo Borsani Agenzia ANSA