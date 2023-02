E-commerce nel 2023 | su cosa devono puntare le imprese? Intervista a Roberto Liscia Netcomm

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 febbraio 2023)possiamo aspettarci dall’e-nel? Facendo una chiacchierata con il presidente di(Consorzio per il commercio digitale italiano) sono emersi alcuni punti importanti e fondamentali rispetto alla direzione e alle previsioni nell’anno corrente basandosi su dati e evidenze. In sostanza, se prima era l’e-che serviva il negozio fisico ora è un po’ come se si fosse ribaltato il rapporto: è il negozio fisico che deve andare a servire il meccanismo dell’e-. Dalla ricerca Ambrosetti disono emersi parecchi elementi ma, in particolare, è evidente – come spiegaai microfoni di Giornalettismo – che «l’e-è uscito dall’infanzia e non è più solo un modo di fare vendite online ma una ...