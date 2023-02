È amore tra Matilda De Angelis e il cantante dei Santi Francesi | l’uscita pubblica

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023)Dee Alessandro Des, frontman dei, sono finalmente usciti allo scoperto. E per farlo hanno sceltola première della serie La legge Poët in arrivo su Netflix il 15 febbraio. Dee Des hanno ufficializzato la loro relazione sfilando insieme sul red carpet, ieri sera 13 febbraio, a Torino. La serie, di cuiDeè la protagonista, racconta la storia della prima avvocata d’Italia. La storia tra l’attrice e ilè nata da poco, ma sembra essere già abbastanza forte da essere resa “ufficiale” agli occhi del grande pubblico. I due, come riporta Re, si sono visti per la prima volta alla finale di X Factor 2023, dove pare che ...