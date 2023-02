“Due vite” di Marco Mengoni la più ascoltata su YouTube in Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Due” di Marco Mengoni, brano fresco vincitore della 73esima edizione del Festival della Canzonena di Sanremo, vince anche la gara dei brani più ascoltati suinnegli ultimi sette giorni. Scala cosi’ al secondo posto “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”; si tratta di un singolo a cura del produttore argentino Bizarrap e della cantante pop star colombiana Shakira. Quasi due milioni e mezzo di ascolti portano Miley Cyrus ad accomodarsi sul gradino piu’ basso del podio con il nuovo singolo “Flowers”. Scende in quarta posizione “Bellissima”, tormentone dal sound anni ’80 post estivo dell’ex “Amici di Maria De Filippi” Annalisa. Debutta direttamente in quinta posizione un altro brano estratto dalla playlist del Festival di Sanremo, parliamo di “Supereroi”, brano portato in gara da Mr. Rain, ...

Davide 'Tropico' Petrella, l'autore di Due Vite, la canzone di Marco Mengoni che ha vinto Sanremo 2023, racconta su Instagram com'è nato il brano.