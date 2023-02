Dow Jones Sustainability Index riconosce Coca Cola come l’azienda beverage più sostenibile al mondo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il Dow2022, uno dei più autorevoli e selettivi indici di valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha riconosciutoHBCdi bevande piùal. Rispetto all’anno precedente, il punteggio delè migliorato di sei punti raggiungendo 93 su 100, confermandosi, per il dodicesimo anno consecutivo, tra le prime aziende di bevande a livello mondiale e per la sesta voltaleader nel settore. Questo ultimo riconoscimento è in linea con le valutazioni e i punteggi indipendenti perHBC di altri accreditati sondaggi e indici di sostenibilità, tra cui MSCI ESG, CDP, ...