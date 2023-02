Dove e come trionfa Fontana | l' umiliazione più atroce per Pd | Conte e Speranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Alla fine gli sciacalli del covid si dovranno mettere il cuore in pace. Cercare di lucrare voti su morti e contagi,hanno cercato di fare Pd e compagni, non ha pagato. Per niente. Prova tangibile,sempre avviene in questi casi, sono le urne. E tra domenica e lunedì, nei Comuni della bergamasca più colpiti dal virus durante la prima ondata, è stato un plebiscito per il centrodestra. Ad Alzano Lombardo è finita 52 a 46, con Fratelli d'Italia e Lega andersi il primato per poche manciate di voti tra il 23,1 per cento e il 22,8. A Nembro ancora meglio - 58 a 31 - coi meloniani al 28 per cento e il Carroccio al 20. Rispetto alle scorse elezioni regionali del 2018, nei centri investiti dal covid Attilioha addirittura migliorato i propri risultati: +0,8 per cento ad Alzano, +3,7 per cento a Nembro, ...