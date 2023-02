(Di martedì 14 febbraio 2023) Resta in carcere per concorso inLuciano Valvo, il 55enne accusato di complicità in uno dei due femminicidi di Riposto dell'11 febbraio scorso. Lo ha deciso il Gip di Catania, Luca Lorenzetti,...

Resta in carcere per concorso in omicidio Luciano Valvo, il 55enne accusato di complicità in uno dei due femminicidi di Riposto dell'11 febbraio scorso. Lo ha deciso il Gip di Catania, Luca Lorenzetti,...... ma possiamo arrivare a un tempo in cui sulla facciata di Palazzo Chigi non dobbiamo pubblicare i nomi di 104in appena un anno. Ogni numero che scenderà sulla facciata di Palazzo Chigi ...

Donne uccise nel Catanese: Gip convalida fermo per omicidio Tiscali Notizie

Catanese, due donne uccise a colpi di pistola: il ritrovamento del corpo dell'omicida Repubblica TV

Parla il pregiudicato che era insieme al killer delle donne uccise nel catanese TGLA7

Catania, donna uccisa con colpo di pistola alla testa: morta anche seconda ferita. Suicida il killer Fanpage.it

Resta in carcere per concorso in omicidio Luciano Valvo, il 55enne accusato di complicità in uno dei due femminicidi di Riposto dell'11 febbraio scorso. (ANSA) ...Resta in carcere il 55enne Luciano Valvo, colui che ha accompagnato in auto Salvatore «Turi» La Motta che sabato ha ucciso due donne a Riposto e si è poi suicidato. Il gip Luca Lorenzetti ha ...