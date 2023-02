Donnamaria e Antonella | furiosa lite per colpa di Antonino | “Lecca il cucchiaio… cosa farebbe senza telecamere?” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non c’è pace perFiordelisi e Edoardo. Durante un fuorionda del Grande Fratello Vip, la coppia ha nuovamente litigato per “” diSpinalbese.: “il cucchiaio di!”si è arrabbiato per un accadimento avvenuto durante la mattinata di ieri, quando i vipponi erano alle prese... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.