Documenti falsi e una roncola nel sottosella | arrestato un 26enne

(Di martedì 14 febbraio 2023) Bergamo. Un ragazzo di 26 anni è statoin città per possesso didi identificazionee deferito all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione, porto di armi e oggetti atti a offendere e false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. lo scorso 11 febbraio. L’uomo, lo scorso 11 febbraio, stava svoltando in via Bonomelli da via Paglia. Era a bordo di uno scooter e, alla vista della Polizia locale, era apparso subito nervoso. Insospettiti, gli agenti lo hanno fermato per un controllo di routine. Ilha detto di non avere la patente con sé e ha mostrato una carta d’identità francese. L’insofferenza al controllo è stata tale che gli agenti si sono insospettiti ancora di più e hanno deciso di fare un controllo più approfondito su quel documento. K.M.A., ha allora ...

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, truffa, fabbricazione e possesso divalidi per l'espatrio, ...4 del 2019 a specificare la sanzione per chi rende o utilizza dichiarazioni oo attestanti cose non vere per ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza, vale a ...

Arresto da parte della polizia locale del Comune di Bergamo: si tratta del quinto fermato da parte degli uomini di via Coghetti in questo inizio 2023, dopo che il 2022 ha registrato 37 arresti, cifra ...