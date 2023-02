(Di martedì 14 febbraio 2023) Al via nell'Aula dellale dichiarazioni di votoche il governo ha posto sul decreto legge Ong. La votazione avrà inizio alle 17.05. . 14 febbraio 2023

Al via nell'Aula dellale dichiarazioni di voto sulla fiducia che il governo ha posto sul decreto legge. La votazione avrà inizio alle 17.05. .Il governo, non a caso, ha posto la fiducia sul voto allaprevisto oggi. Dalle aule del Tribunale al mare il passo è breve: tre ammiraglie delle, nave Geo Barents di Medici senza frontiere,...

Dl Ong: Camera, al via il dibattito sulla fiducia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Decreto legge ONG e migranti: Governo pone la fiducia alla Camera lentepubblica.it

Migranti, decreto Ong: il governo pone la fiducia alla Camera TGCOM

Decreto Ong, le modifiche approvate alla Camera Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

La sfilata delle Ong alla Camera. Poi la minaccia al governo ilGiornale.it

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Al via nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il governo ha posto sul decreto legge Ong. La votazione avrà inizio alle 17.05. (ANSA).Ong al contrattacco con il Tribunale di Catania che «condanna» il Viminale e tre ammiraglie schierate al largo della Libia che ricominciano ad imbarcare migranti da portare in Italia. Non solo: grazie ...