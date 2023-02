(Di martedì 14 febbraio 2023) E'inal Senato l'del decreto legge milleproroghe. Ora è in corso la discussione generale, che andrà avanti per tutta la seduta.si voteranno gli emendamenti e, con ogni ...

E'in Aula al Senato l'esame del decreto legge milleproroghe. Ora è in corso la discussione generale, che andrà avanti per tutta la seduta. Domani si voteranno gli emendamenti e, con ogni ...E'in Aula al Senato l'esame del decreto legge milleproroghe. Ora è in corso la discussione generale, che andrà avanti per tutta la seduta. Domani si voteranno gli emendamenti e, con ogni ...

Dl milleroroghe, iniziato esame Aula. Domani voto finale Tiscali Notizie

Nell’Aula del Senato è iniziato l’esame del dl Milleproroghe. Oggi, martedì 14 febbraio, ha stabilito la Conferenza dei capigruppo, si svolgerà la discussione generale. Domani mattina inizierà la ...Rinvio di due anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023. A stabilirlo è un emendamento al Milleproroghe ...