Divieto di trasferta e tifo Niente bandiere e sciarpe del Napoli nello stadio del Sassuolo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilproibisce nel suolee ledel. L’editto delè l’ennesima pietra tombale sul calcio italiano sempre più incapace di gestire la passione per il pallone. In occasione della sfida di venerdì sera trail club emiliano ha precisato che nel settore Tribuna Sud sarà vietato introdurre, indossare ed utilizzareazzurre. Il provvedimento è l’ennesimo giro di vite, un ulteriore passo, quello compiuto dal, verso il baratro della desertificazione degli spalti. Il niet delai paramenti azzurri ha scatenato feroci polemiche facendo salire la tensione in vista delladella squadra super ...

Nienteall'Arechi di Salerno, il 19 febbraio, per i tifosi della Lazio . Lo ha deciso il prefetto della città campana che ha disposto la chiusura del settore ospiti e ildi vendita dei ......partecipare alladi Salerno . In occasione della gara Salernitana - Lazio , in programma il 19 febbraio 2023, il Prefetto di Salerno ha disposto la chiusura del Settore Ospiti e il...

Salernitana-Lazio, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi ospiti Sky Sport

Salernitana-Lazio, trasferta vietata ai tifosi capitolini: chiuso settore ... SalernitanaNews.it

Salernitana Lazio, niente trasferta per i tifosi biancocelesti: il motivo Laziochannel.it

Divieto di trasferta per i tifosi del Napoli dopo i gravi scontri Napolike.it

Scontri sull'A1, daspo per nove tifosi: ma il numero dei provvedimenti restrittivi salirà ancora ilmattino.it

Niente trasferta all’Arechi di Salerno, il 19 febbraio, per i tifosi della Lazio. Lo ha deciso il prefetto della città campana che ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita ...I tifosi della Lazio non potranno partecipare alla trasferta di Salerno. In occasione della gara Salernitana-Lazio, in programma il 19 febbraio 2023, il Prefetto di Salerno ha disposto la chiusura del ...