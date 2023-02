Disturbi dell’alimentazione | perché la menopausa è a rischio

Leggi su dilei

(Di martedì 14 febbraio 2023) Classicamente, quando si parla dialimentari e della loro insorgenza, l’attenzione si concentra soprattutto sulle età giovanili. È in qualche fase che possono svilupparsi più frequentemente problematiche come anoressia o bulimia. Oggi, senza dimenticare che questi fenomeni possono manifestarsi anche nei maschi, la scienza sta però puntando l’attenzione anche ad altri periodi della vita femminile in cui possono comparire problematiche di questo tipo. E ovviamente la periè una di queste fasi,proprio in questo periodo della vita femminile si possono osservare fenomeni di adattamento dell’organismo femminile che possono portare a un’insoddisfazione per le proprie condizioni fisiche. A segnalarlo è una ricerca apparsa sulla rivista scientifica Menopause, organo della Società Nord Americana per la ...