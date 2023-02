Disfatta della sinistra al voto? Ai rosiconi resta solo da attaccare Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ora che il centrodestra ha vinto in Lombardia e Lazio gufi ein servizio permanente iniziano a dire che il governo non durerà perché Volodymyr Zelensky è stato criticato da Silvio. Peccato che contino le parole, non i fatti. Ee Forza Italia, in aula, hanno sempre appoggiato la missione in Ucraina. Il commento di Pietro Senaldi