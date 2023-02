Discriminati tre volte | i rifugiati siriani sono già il capro espiatorio di Ankara

Dimessi,notti dopo ero un mago del latte in polvere e il 'piccolo' gradiva. Leggi Anche dal ... era distaccata, non approvava né il cesareo né il latte artificiale , ci siamo sentiti, ...... chiamati 'sorci' cui negare le cure mediche Troppo facile ricomparire ora, a cose fatte, con... o di costringerci a vaccinare i nostri figli perché non venissero, sulla base di un ...

"Dipendente discriminata perché ha genitori disabili" il Resto del Carlino

Ex capo dei vigili discriminata Il Comune pagherà 16 mila euro Bresciaoggi

Cristiani perseguitati: Sarti (presidente Acs), "diocesi e parrocchie ... Servizio Informazione Religiosa

Licenziata perché trans, scuola condannata a risarcire la ... Fanpage.it

Si autodenunciano in tre, rischiano 15 anni. In 17 pronti a disobbedire. Associazione Luca Coscioni

"Discriminata una dipendente comunale a Riccione per aver richiesto di beneficiare dei tre giorni di assistenza per i genitori ritenuti invalidi al 100%". Questo denuncia la Uil facendo riferimento a ...In occasione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, il Comune di Milano ha realizzato tre video per supportare presidenti di seggio, scrutatrici e scrutatori nell’accogliere elettrici ed elett ...