Dionisi | “Dobbiamo sperare solo in una cosa per battere il Napoli” | poi il commento su Osimhen e Raspadori

(Di martedì 14 febbraio 2023) Prossimo avversario delin campionato, dopo la vittoria al Diego Armando Maradona contro la Cremonese, sarà il Sassuolo. La sfida è in programma per venerdì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, match che anticiperà l’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, in Champions League. A parlare della sfida di venerdì è stato il tecnico Alessioai microfoni di Supertele, in onda su DAZN. Sassuoloha dettoQueste le parole dei tecnico dei neroverdi: Non siamo ancora del tutto guariti, il campionato è molto equilibrato anche dalla parte destra, il nostro obiettivo è avvicinarci sempre di più al lato sinistro della classifica. Dopo 10 anni in Serie A si deve accettare che ci sono giovani che devono crescere e che hanno la possibilità di ...

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ... Ha avuto un problema all'adduttore, ha avuto una sensazione di un certo tipo, dovrebbe essersi fermato in tempo, ma delle volte le sensazioni a caldo non ...