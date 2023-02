Diletta Leotta incinta? Ecco l’indizio social che scatena il web

(Di martedì 14 febbraio 2023)riesce sempre a far parlare di sé. Basta un piccolo indizio suiper accendere i riflettori sulla Perizona Magazine.

C'è la possibilità chesia in attesa di un bambino I fan della presentatrice di Dazn hanno notato un dettaglio che potrebbe suggerirlo, nonostante non ci sia stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da ...Sono passati diversi mesi da quando Can Yaman ehanno chiuso la loro relazione, e ora la verità sul perché ...

Diletta Leotta incinta Loris Karius si allena TGCOM

Diletta Leotta incinta I fan notano un clamoroso indizio sui social Corriere dello Sport

Diletta Leotta incinta L’indizio sui social TPI

Diletta Leotta incinta Loris Karius si allena TGCOM

Sole e mare, il pomeriggio di Diletta Leotta Tuttosport

Spesso al centro di gossip piccanti, questa volta Diletta Leotta fa insospettire i fan per ben altro. La conduttrice televisiva e giornalista sportiva, tra le donne più amate e desiderate d’Italia, è ...Diletta Leotta è incinta I fan della conduttrice di Dazn hanno notato sui social un particolare che farebbe pensare a quest’ipotesi, anche se dalla diretta interessata non c’è stata finora alcuna ...