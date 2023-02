Diletta Leotta | i fan lo hanno notato subito | la splendida notizia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Personaggi Tv. In un video cheha pubblicato sul suo profilo Tik Tok si notaun dettaglio. I fansi sono chiesti se era quello che sembrava, ma al momento da parte della giornalista, ancora nessuna conferma. Se così fosse sarebbe unaper lei e per il suo compagno, il calciatore tedesco Loris Karius.é incinta? Il sospetto nasce da un video su Tik Tok Dopo alcune storie d’amore finite, adesso con Loris Karius sembra andare tutto a gonfie vele. Il super portiere tedesco le ha rapito il cuore. I due vengono spesso fotografati mano nella mano a Milano, ma postano anche molte storie che li ritraggono in Inghilterra. E dal loro rapporto sempre più passionale potrebbe essere giunto il momento ...

Sono passati diversi mesi da quando Can Yaman ehanno chiuso la loro relazione, e ora la verità sul perché ...e Loris Karius aspettano un figlio Il video diffuso sui social media sembra suggerirlo. Si ipotizza chepossa ...

Diletta Leotta incinta Pancino sospetto, il video su TikTok infiamma il gossip leggo.it

Diletta Leotta incinta Loris Karius si allena TGCOM

Diletta Leotta incinta I fan notano un clamoroso indizio sui social Corriere dello Sport

Sole e mare, il pomeriggio di Diletta Leotta Tuttosport

Diletta Leotta incinta L’indizio sui social TPI

Diletta Leotta è incinta I fan della conduttrice di Dazn hanno notato sui social un particolare che farebbe pensare a quest’ipotesi, anche se dalla diretta interessata non c’è stata finora alcuna ...Non è bella, ma ci piace come quello che non è coriace. Le cucina e si diletta ma non è come Diletta. È galeotta e non Leotta ma col cibo lei t’abbotta. Alla persona che mi da la forza di andare ...