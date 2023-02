Diatriba tra chirurghi e infermieri all’ospedale di Polla | il Nursind prende posizione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –tradi, la segreteria provinciale del. “Ihanno deliberatamente e scientemente scavalcato la linea gerarchica, senza verificare che lo stesso non fosse riportato all’esterno della struttura di competenza divulgando fatti interni che, per come posti, inficiano notevolmente la fiducia della popolazione nei confronti dell’istituzione ospedaliera, violando in tal modo quanto disposto dal codice comportamentale”, ha detto Biagio Tomasco, segretario territoriale delSalerno, in una lettera inviata a vertici dell’Asl, Ordine dei medici, Opi, prefetto di Salerno e Procura di Lagonegro. “La pretesa ...