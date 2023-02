Di moda se ne intende

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 febbraio 2023) Rania di Giordania ama il made in Italy. La regina ha indossato un caban Sportmax durante un incontro con le dirigenti di una associazione nata per favorire l’istruzione, l’educazione finanziaria e le imprese del mondo femminile, il Nashmiyat Charitable Society for Women Empowerment, a Tabarbour. Per l’occasione ha scelto un colore che è uno dei trend dell’autunno / inverno 2022-2023: il rosa. Leggi anche › Il royal look del giorno. Rania di Giordania shopping a Milano in tacco 12 › Il royal look del giorno. La regina Camilla e Rania di Giordania insieme a Clarence House › Il royal look del giorno. Rania di Giordania in udienza dal Papa in ...