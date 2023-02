Demiurghi in cerca di comprensione. ChatGPT è molto meno di un pappagallo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Abbiamo scollato la capacità di agire dalla necessità di essere intelligenti. L’agenda di un’umanità demiurgica di questa AI, intesa come Agere sine Intelligere, è ancora tutta da scrivere. Una buona notizia, per filosofi indi lavoro

L’agenda di un’umanità demiurgica di questa AI – intesa come Agere sine Intelligere, con un po’ di latinorum liceale – è ancora tutta da scrivere. Una buona notizia, per filosofi in cerca di lavoro.