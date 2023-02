Decreto ong | la Camera approva la fiducia Lettera di 65 parlamentari tedeschi all’Italia | “Siamo preoccupati | modificate il testo”

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’Aula dellaha votato laallegge Ong con 202 voti favorevoli e 136 contrari. Il voto finale è previsto il 15 febbraio e il provvedimento dovrà poi passare a Palazzo Madama. Al termine della discussione, è stato ancheto l’ordine del giorno di Luca Pastorino (Leu): “In caso siano presenti minori a bordo delle navi”, si legge, “l’individuazione del porto di sbarco tenga conto della presenza o della vicinanza di strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati”. Ladei– Oggi sul provvedimento erano intervenuti anche sessantacinquedel Bundestag tedesco che hanno fatto appello al Parlamento italiano a nonre ilong ...

Sessantasei parlamentari del Bundestag tedesco hanno fatto appello al Parlamento italiano a non approvare ilsenza modifiche. In una lettera scritta su proposta di Julian Pahlke (Verdi) e Hakan Demir (Spd), di cui riporta la Dpa, i parlamentari chiedono ai colleghi italiani di "battersi per il ...... detto 'Sulla gestione dei flussi immigratori' che è semplicemente unsui 'naufragi' e di criminalizzazione operativa delle. Una bandierina da sventolare come ilRave, per dire: '...

