De Vrij | «Mancato il gol oggi Sono in buonissimi rapporti con l’Inter»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Stefan deha parlato su Rai Sport del suo futuro cone del risultato deludente di questa sera contro la Sampdoria. DELUSIONE – Stefan deha espresso così il suo disappunto per il pareggio delcontro la Sampdoria su Rai Sport: «Penso che stasera abbiamo potuto creare tante occasioni, abbiamo tirato tanto ma purtroppo èil gol. Se non fai gol devi anche non prenderlo e siamo stati bravi a subire poco. Siamo dispiaciuti per non aver vinto,due punti persi.tanti i punti dal Napoli, da una parte loro stanno volando e riescono sempre vincere, dall’altra noi troppo spesso non vinciamo come stasera. Penso che il problema sia trovare il gol, era una serata dove la palla non voleva entrare e c’è da migliorare assolutamente. Io ...

Un terremoto in piena regola che si accoppia con un altro caso spinoso, quello di Stefan de. L'... Come Chris Smalling che piace alla società meneghina, in caso dirinnovo con la Roma. Il ......Skriniar e i prossimi mesi rischiano di essere da separato in casa per lo slovacco dopo il... I colloqui dell'area tecnica nerazzurra verteranno poi sul futuro di Dzeko e de. Il sempreverde ...

"Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo capire cosa non è andato ma soprattutto tornare a fare gol che è quello che ci è mancato stasera. Abbiamo fatto delle partite buonissime contro squadre importanti, ...Ecco come l'ha analizzata Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Potenzialmente c'erano tantissime occasioni per arrivare al tiro, al gol. C'è mancato quello, purtroppo. Bravi a non concedere e ad ...