De Rossi esonerato | alla Spal arriva Oddo - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di martedì 14 febbraio 2023) Secondo cambio in panchina stagionale per il club di Ferrara, che si affida a un altro campione del ...

Secondo cambio in panchina stagionale per il club di Ferrara, che si affida a un altro campione del ...Da un campione del mondo all'altro: la Spal ha infatti reso noto di aver affidato a Massimo Oddo l'incarico di allenatore della prima squadra al posto dell'Daniele De, con cui ha condiviso in azzurro l'esperienza dei Mondiali del 2006. Il nuovo tecnico biancazzurro, 46 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo ...

Spal, ora è ufficiale: De Rossi esonerato, il nuovo tecnico è Oddo La Gazzetta dello Sport

Spal, De Rossi esonerato: pronto Oddo Sport Mediaset

De Rossi esonerato dalla Spal, è ufficiale. Al suo posto arriva Oddo la Repubblica

De Rossi esonerato, è ufficiale: il comunicato della SPAL Fiorentina.it

De Rossi esonerato, la romantica dedica di Sarah Felberbaum Corriere dello Sport

Da un campione del mondo all’altro: la Spal ha infatti reso noto di aver affidato a Massimo Oddo l’incarico di allenatore della prima squadra al posto dell’esonerato Daniele De Rossi, con cui ha ...FERRARA - Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Spal. La dirigenza del club estense ha preso la sua decisione dopo gli ultimi risultati: l'ex capitano della Roma era reduce da tre sconfitte ...