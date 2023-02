Daniele De Rossi esonerato dalla Spal | perché e chi prenderà il suo posto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023)Dedi certo è tra quelli che non sta passando di certo un buon San Valentino oggi, e non per questioni amorose o sentimentali. La ragione sembra essere un’altra e riguarda il suo ultimo lavoro. Infatti, la sua prima esperienza da primo allenatore è già terminata, e non nel modo migliore: un esonero improvviso. La, di fatto, ha comunicato proprio oggi, in modo ufficiale, di aver dato il benservito al 39enne romano dopo la sua esperienza all’interno del club. Una decisione irrevocabile, senza soluzione consensuale del contratto, non essendosi trovato l’accordo. Dunque, l’ex Capitan futuro della Roma è stato sollevato direttamente dal suo incarico. Ganago salta Juve-Nantes: è morta la figlia, aveva 5 anni Sollevato dall’incaricoDe: il comunicato Come si legge nel ...