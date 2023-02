Damiani su Allegri | ‘Ha personalità | è tra i più bravi’

... Agostara Biagio, Abruzzese Giovanni, Alaimo Salvatore, Alaimo Calogero, Amoroso Saverio,... Messina Luigi, Cumbo Mario, Miceli Cosimo, Cupido Gianfranco, Monastero Anna Maria,Sergio, ...... Agostara Biagio, Abruzzese Giovanni, Alaimo Salvatore, Alaimo Calogero, Amoroso Saverio,... Messina Luigi, Cumbo Mario, Miceli Cosimo, Cupido Gianfranco, Monastero Anna Maria,Sergio, ...

Damiani difende Allegri: "Tra i tecnici più bravi. Ha personalità e riesce a gestire con calma" TUTTO mercato WEB

Juventus, Oscar Damiani: "Allegri può riportare in alto il club ... TuttoJuve24.it

TMW RADIO - Damiani: "Zaniolo deve giocare, no fuori rosa. Juve, fiducia in Allegri" TUTTO mercato WEB

Allegri vara la formazione anti-Fiorentina: spazio a Chiesa e Rabiot numero-diez.com

TABELLINI - Dall'Eccellenza alla Seconda Friuligol

La Juventus punta su Massimiliano Allegri per la risalita in campionato: le parole del procuratore Oscar Damiani ...Oscar Damiani, ospite di Sportitalia, ha commentato il caso Zaniolo: "Non mi permetto di dare giudizi dall'esterno, sicuramente mi dispiace da ex calciatore per lui e per la Roma. In ...