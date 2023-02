Dalmat | «Inter | sempre la stessa storia! Undici di livello | poi nessuno»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, l’ex centrocampista dell’Stéphaneha commentato quanto visto. Sottolineando come i nerazzurri cadanosugli stessi erroriSTORIA – Stéphanenon è soddisfatto dall’di ieri, dopo il pareggio contro la Sampdoria: «Ieri abbiamo visto una bruttissima partita, un pareggio contro la Sampdoria in piena zona salvezza. Èlastoria: un’capace di fare grandi partite contro avversari forti e poi fare male contro le piccole. E credo che sarà così fino a fine anno. Questa rosa ha qualità, ma quando uno o due non si accendono non possono essere sostituiti. Hai, dodici giocatori di altoe quando non ...