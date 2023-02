Dal Medioevo a whatsapp | ecco l’amore intramontabile

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi può tradire il marito ma non l’amante: quando, come nele anche oltre, il matrimonio non era frutto di scelta ma di altre ragioni, questa era la ‘regola’ contenuta nel Codice d’Amore nel quale si stabiliva anche – con una sorta di ‘combinato disposto’ – che una donna può essere amata da due uomini e che non si possono coltivare due amori contemporaneamente. Il professor Giuseppe Mastrominico, docente universitario di Storia del Diritto Medievale, Moderno e Contemporaneo, ha colto l’occasione dell’evento ‘Scrivimi d’Amore’-Contest & Sentimenti promosso oggi nell’Archivio di Stato di Napoli (con la declamazione da parte di attori di lettere di gente comune e di re e con l’accompagnamento musicale del duo Notturno Concertante composto da Raffaele Villanova e Lucio Lazzaruolo) per accendere i riflettori su un periodo lontano ma ...