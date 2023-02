Da Gallera a Pregliasco | tutti i trombati alle elezioni regionali

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Per qualcuno, come Vittorio Sgarbi, sono stati sufficienti meno di mille voti. Altri invece sono andati oltre le duemila preferenze, eppure non troveranno un seggio in Consiglio regionale. Sono gli esclusi illustri di questa tornata elettorale, tra qualche paracadutato, qualcuno in cerca di nuova fortuna e chi, più semplicemente, era mal posizionato in lista. Niente da fare per esempio per Fabrizio. “Torno in ospedale”, ha commentato il famoso virologo: candidato nella lista civica a sostegno di Majorino di cui era probabilmente il nome più noto, sperava in un epilogo alla Crisanti, o almeno alla Lopalco in Puglia – eletto alla Regione e per una parentesi anche assessore alla Salute. E invece lo rivedranno in corsia oppure in cattedra all'Università Statale: 2005 voti non sono bastati, quinto nella lista Patto civico. Sarà per un'altra volta. È un po' ...