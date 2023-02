Da dove è arrivata la vittoria record del Centrodestra nel Lazio

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023) Da quando esiste l’elezione diretta del presidente ilè sempre stata considerata una regione contendibile da entrambi gli schieramenti, e per questa ragione ladel candidato diFrancesco Rocca con circa 20 punti di distacco sul suo sfidante Alessio D’Amato rappresenta un risultato particolarmente significativo. Il peso in termini di popone di Roma rispetto al resto della regione aveva sempre attribuito alla capitale un ruolo determinante nel risultato del: il centrosinistra aveva sempre puntato su un largo bottino elettorale in città per trainare il risultato in provincia e cercare di fare un risultato accettabile, non per forza vincente ma comunque non disastroso, nelle altre province. Il, dal canto suo, aveva sempre puntato a un ...