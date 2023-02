(Di martedì 14 febbraio 2023) Ricksta per tornare. In punta di piedi. Perché la questione rimane delicata e dev'essere gestita con la massima cautela, ma tra la Roma e il terzino i rapporti sembrano essere tornati alla ...

DubbioAlla base del reintegro di Karsdorp, oltre al cambio di atteggiamento del calciatore, ci sono anche i dubbi dell'allenatore legati al rendimento di. Il turco, arrivato a Trigoria ...Un paio di noti da sciogliore per The Special One che potrebbe confermare El Shaarawy pere ... Ha 6 attaccanti, in Europa sonosquadre a potersi permettere un reparto così. Il loro modo di ...

Da Celik poche garanzie: Karsdorp-Mourinho, segnali di pace. Convocato col Salisburgo La Gazzetta dello Sport

Mourinho, che fai con Karsdorp Siamo la Roma

Roma-Cremonese di Coppa Italia 1-2, il risultato finale: gol di ... Sport Fanpage

Da Reynolds a Camara passando per Vina, Shomu e Celik: il mercatino ha fatto flop ForzaRoma.info

Contro la Roma giallorossi alla ricerca della continuità, le probabili formazioni Leccenews24

Un pareggio che muove la classifica. Il Lecce fa 1-1 in casa con la Roma e sale a 24 punti dopo 22 giornate, nel rispetto della media salvezza (i punti sulla terz'ultima, ...I salentini cercheranno di dare seguito al successo esterno con la Cremonese. Ballottaggio tra Blin e Askildesen per il ruolo di mezz’ala.