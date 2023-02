DALLA BONA Dopo Terry, Zona, Wise,e Percassi, è toccato a Samuele Dalla Bona fare ...che stia meglio. Gianluca era un leone, ma anche molto simpatico.che possa uscirne fuori". ...DALLA BONA Dopo Terry, Zona, Wise,e Percassi, è toccato a Samuele Dalla Bona fare ...che stia meglio. Gianluca era un leone, ma anche molto simpatico.che possa uscirne fuori". ...

Cudicini: “Spero che l’inno della Champions possa caricare il Milan” | News Pianeta Milan

Cudicini: "Spero che l'effetto Champions carichi il Milan, squadre di Conte sempre ostiche" TUTTO mercato WEB

Milan-Tottenham, Cudicini: "Sfida diversa dal 2011. Spero che la Champions carichi i rossoneri" Milan News

Tiribocchi e Pazzini spiegano: "Giroud fa un gran gol, più di quel che ... Radio Rossonera

Monza, Petagna: «Siamo pronti per il Milan, partita emozionante» Milan News 24

Carlo Cudicini, ex calciatore di Milan e Tottenham, di ruolo portiere, oggi osservatore del Chelsea, si è così espresso in vista di Milan-Tottenham su MilanTV, in particolare ...Manca ormai poco al ritorno della Champions League. Il Milan ha bisogno di entusiasmo per togliersi da questo momento difficile ...