Cucchi | «Inter non oltre pari contro Sampdoria Tante conclusioni | ma…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Riccardoha parlato anche del pareggio di ieri sera da parte dell’in casa della, nella gara valida per il 22º turno di Serie A. POST – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardoriguardo il pareggio dell’sul campo della. “L’non vailuna Samp ordinata e combattiva.lein portaiste, ma poca lucidità“. Fonte: Pagina Facebook Riccardo-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...